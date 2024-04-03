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الانتهاء من عمليات شطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام

3 أبريل 2024
الانتهاء من عمليات شطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام

وطنا اليوم:أنهت أمانة عمّان الكبرى عمليات شطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام، وفقا لنائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي.
وقال القيسي، الأربعاء، إنّ جميع مخالفات السير ستتم إزالتها عن موقع أمانة عمّان.
وأضاف أن هنالك مخالفات تمت مخاطبة لجنة شُكلت بحكم القانون لدراسة بعض المخالفات ونوعيتها، حيث سيتم الرد على الأمانة خلال 48 ساعة.
وأوقفت أمانة عمّان خدماتها الإلكترونية لغايات إدخال البيانات المترتبة على قانون العفو العام، حيث ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة المقبلة.
مصدر في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، قال ، إنّ العفو العام يشمل مخالفات السير فقط ولا يشمل غرامات تأخير الترخيص.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.


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