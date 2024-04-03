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العفو العام يشمل مخالفات السير ولا يشمل تأخير الترخيص والبدء بشطب مخالفات السير المشمولة اليوم 

3 أبريل 2024
العفو العام يشمل مخالفات السير ولا يشمل تأخير الترخيص والبدء بشطب مخالفات السير المشمولة اليوم 

وطنا اليوم_أكد نائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي، الأربعاء أنه سيتم البدء بشطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام اليوم.

وأضاف أن بدء الشطب سيكون بدء من الساعة 2 من ظهر اليومـ بحسب المملكة.

مصدر في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، قال إنّ العفو العام يشمل مخالفات السير فقط ولا يشمل غرامات التأخير الترخيص.

وأعلنت أمانة عمان عن إيقاف الخدمات الإلكترونية لساعات عدة فقط وذلك لغايات إدخال البيانات المترتبة على قانون العفو العام الذي يبدأ العمل به الأربعاء.

وأشارت الأمانة إلى أن الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.


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