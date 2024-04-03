82.5 مليون دولار الإنفاق على الألعاب الرقمية بالأردن

وطنا اليوم:بلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الرقمية في الأردن خلال العام الماضي نحو 82.5 مليون دولار، وفق تقرير حديث صادر عن وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”.

ووفقاً للتقرير، فقد توزعت أنماط الإنفاق بين عدة فئات، حيث انفق نحو 17 مليون دولار على تحميل الألعاب المدفوعة، و7.3 مليون دولار للإنفاق على البث المباشر للألعاب.

وبالإضافة إلى ذلك، بلغ الإنفاق على الإعلانات داخل الألعاب 6.6 مليون دولار، وسيطرت ألعاب الهاتف المتنقل على الحصة الأكبر بإنفاق 45 مليون دولار، فيما بلغ الإنفاق على الألعاب الأونلاين 6.5 مليون دولار.

وفيما يخص المستخدمين، فقد أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمستخدمين الذين قاموا بتحميل الألعاب، واستخدام البث المباشر للألعاب، وألعاب الهاتف المتنقل، والألعاب الأونلاين بلغ 5.9 مليون مستخدم في العام 2023.

وتوقعت الوحدة ان يرتفع الإنفاق إلى نحو 103 ملايين دولار في العام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الرقمية.

وفي هذا السياق، اكد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية ‘انتاج’، زياد المصري: إن البيانات التي تصدرها وحدة دراسة الأسواق في ‘انتاج’ تُعد حجر الأساس لفهم وتحليل اتجاهات ومتطلبات السوق، وهي توفر رؤية شاملة تساعد الشركات على تصميم استراتيجياتها بما يتوافق مع ديناميكيات السوق الإقليمي وخصوصاً في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المصري ان البيانات التي تصدرها الوحدة -في كافة المجالات- تساهم في تعزيز النمو والابتكار ضمن هذه الصناعة الحيوية، وتُمكن الشركات من تحقيق التوسع المطلوب والتنافسية العالية في الأسواق سريعة التغيير. وشدد على ان بيانات الوحدة تعتبر دليلاً إرشاديًا للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة واستثمارها، ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات رقمية متسارعة.

يشار إلى أن مختبر الالعاب الإلكترونية الأردني وهو من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، يعمل بالتعاون مع شركائه لاتمام التجهيزات النهائية بهدف تنظيم (قمة الرياضات الالكترونية والتقنية ) في دورتها الثانية عشرة والتي ستنعقد برعاية ملكية سامية، وفق بيان وصل “المملكة”.

وأعلن مختبر الألعاب الالكترونية، ان القمة ستلتئم خلال الفترة ما بين 20 الى 28 من شهر ابريل ( نيسان) الجاري، متضمنة أربعة فعاليات أو مؤتمرات فرعية في أربع مناطق من المملكة وهي: أم قيس شمال المملكة في 20 أبريل ( نيسان )، وعمان في 22 شهر أبريل ( نيسان ) ، وفي مدينة البترا في 22 من أبريل ( نيسان)، ليكون الختام في محافظة العقبة يومي 27 و28 من نيسان ابريل الجاري