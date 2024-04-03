أكثر من 32 ألف شهيد في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32975 شهيدا، والجرحى إلى 75577 جريحا، وفق بيان صدر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، في اليوم الـ 180 للعدوان.

وبحسب التقرير ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و 83 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الى ذلك قالت اللجنة الصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة تحولت إلى أنقاض.

وأضافت أن العاملون بالمجال الإنساني يقتلون.

وأكدت أن “مساعدات ورعاية صحية أقل؛ تعني أملا أقل بغزة، وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين”.