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537 حالة طلاق واقع في الأردن منذ بداية رمضان

3 أبريل 2024
537 حالة طلاق واقع في الأردن منذ بداية رمضان

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراسيس، تسجيل 28 ألفا و294 فتوى خلال النصف الأول من شهر رمضان، بمعدل 1886 فتوى يومياً.
وأشار الحراسيس إلى إصدار 2353 فتوى في اليوم الأول من شهر رمضان، فيما توزعت الفتاوى بواقع: 537 طلاقا واقعا، و1636 طلاقا غير واقع.
كما توزعت الفتاوى بواقع 1642 مقابلة، 22743 عبر الهاتف، و2679 عبر الموقع الإلكتروني، و444 عبر موقع الفيسبوك، و255 رسالة هاتف (اس ام اس).


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