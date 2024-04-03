بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أجواء دافئة في أغلب المناطق ودرجة الحرارة في العقبة تصل لـ 37

3 أبريل 2024
أجواء دافئة في أغلب المناطق ودرجة الحرارة في العقبة تصل لـ 37

وطنا اليوم:تكون الأجواء الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 16 وفي مرتفعات الشراة 26 – 14, وفي مناطق البادية 31 – 13 وفي مناطق السهول 30 – 15, وفي الأغوار الشمالية 35 – 20, وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الخميس، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الجمعة، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ يوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024