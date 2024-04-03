أجواء دافئة في أغلب المناطق ودرجة الحرارة في العقبة تصل لـ 37

وطنا اليوم:تكون الأجواء الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 16 وفي مرتفعات الشراة 26 – 14, وفي مناطق البادية 31 – 13 وفي مناطق السهول 30 – 15, وفي الأغوار الشمالية 35 – 20, وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الخميس، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الجمعة، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.