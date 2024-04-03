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المستقلة للانتخاب تعلن تأسيس حزب الشباب الأردني

3 أبريل 2024
المستقلة للانتخاب تعلن تأسيس حزب الشباب الأردني

وطنا اليوم:أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عن تأسيس حزب الشباب الأردني، بعد استيفاء مؤتمره التأسيسي المنعقد بتاريخ 9/3/2024، الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
ويأتي تأسيس الحزب، استنادا لأحكام المادة (12/ج) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، وبموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (26/2024).


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