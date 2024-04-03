إطلاق خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمراجعي مدينة الحسين الطبية

وطنا اليوم:افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، صيدلية توصيل العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة، التي يتم من خلالها خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمراجعي مستشفيات مدينة الحسين الطبية اختيارياً، بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية – برنامج حكيمي.

وجاء افتتاح الصيدلية لتقديم خدمة توصيل الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة للمشتركين من العاملين والمتقاعدين العسكريين والاجهزة الامنية وعائلاتهم المنتفعين منهم والمشمولين بالتأمين الصحي العسكري والحاصلين على بطاقات تأمين صحي سارية المفعول.

وسيتم من خلال هذه الصيدلية تسهيل عملية حصول المرضى على أدويتهم المكررة شهرياً بسهولة ويسر، وتخفيف عناء انتظار المريض وتقليل كلفة وصوله للمنشآت الصحية والازدحام داخل المستشفيات والمراكز الصحية، مقابل انتفاعه بخدمة توصيل الأدوية.

يشار إلى أن عملية توصيل الأدوية ستتم من خلال شركة توصيل مرخصة في مجال التوصيل بشكل عام في المملكة، حيث منحت الخدمات الطبية الملكية صلاحية التعاقد مع شركة البريد الأردني لتحقيق هذه الغاية، والتي تعتمد أعلى المعايير العالمية للسلامة والصحة أثناء عملية نقل وتوصيل الأدوية.

وتتوفر هذه الخدمة حالياً في مستشفى الحسين، ومستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، ومركز التأهيل الملكي، ومركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، ومركز الأمير الحسين بن عبد الله لأمراض وجراحة الكلى وزراعة الأعضاء، وسيتم لاحقاً التوسع في تطبيق الخدمة لتشمل جميع المنشآت الصحية العسكرية التابعة للخدمات الطبية الملكية في مختلف محافظات المملكة.

ويتوجب على الراغبين الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية المكررة شهرياً/ أدوية الأمراض المزمنة الشهرية تحميل تطبيق “حكيمي” MYHAKEEM على هواتفهم الذكية والمتوفر على نظامي أندرويد وIOS باللغتين العربية والإنجليزية أو الدخول على المنصة من خلال MYHAKEEM.JO

ومن خلال تطبيق حكيمي، سيتمكّن المريض من الاطلاع على معلومات طبية محددة ومخزّنة في ملفه الطبي على نظام حكيم والمتضمنة الأدوية الحالية، الحساسيات، المطاعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، العلامات الحيوية ونتائج تقارير صور الأشعة.

ودعت مديرية الخدمات الطبية الملكية مراجعي مستشفى مدينة الحسين الطبية ممن لديهم أمراض مزمنة ووصفات مكررة شهرياً بالتسجيل على تطبيق حكيمي MYHAKEEM للاستفادة من هذه الخدمة التي تم توفيرها للتسهيل عليهم، ولتخفيف عناء الذهاب إلى المدينة الطبية والانتظار والازدحام، ولضمان حصولهم على أدويتهم المكررة شهرياً بسهولة ويسر، ليتسنى لهم المواظبة على استخدام هذه الأدوية.

كما افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ في موقعه الجديد داخل حرم مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي.

وعلى هامش الافتتاح، استمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول جهود تطوير المجمع الطبي، والتي شملت إجراءات إدارية لتسهيل تقديم الخدمات العلاجية بالصورة المناسبة، إضافةً إلى رفع سوية القوى البشرية من خلال تمكين كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة، المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ ومركز الرعاية النفسية، بما يسهم من رفع كفاءة مرتبات الخدمات الطبية الملكية.

واطلع اللواء الركن الحنيطي على البرامج التدريبية في مجال الإسعاف والطوارئ ذات الجودة والكفاءة العالية التي تواكب التطورات العالمية والمبنية على الأدلة العلمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من المدربين المؤهلين والتقنيات الحديثة والبيئة الملائمة للتدريب والتعليم النوعي والمتخصص.

حضر الافتتاحين رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، ومدير المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، والرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.