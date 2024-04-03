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الخلايلة يرعى مسابقة القرآنية السنويه في اربد

3 أبريل 2024
الخلايلة يرعى مسابقة القرآنية السنويه في اربد

برعاية معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أقامت إدارة مسابقة مريم الياسين وطالب الجيوسي – رحمهما الله – القرآنية السنوية، حفل تكريم وتوزيع جوائز نجوم الأردن الحبيب لحفظ القرآن الكريم “الموسم التاسع ٢٠٢٣-٢٠٢٤” في مركز إربد الثقافي.

بحضور عطوفة مُتصرِّف لواء بني عبيد السيّد جمال الخريشا، عطوفة مدير مديرية أوقاف إربد الأولى فضيلة الشيخ عمر الحمّوري وعطوفة مدير مديرية أوقاف إربد الثانية فضيلة الشيخ عبدالسلام نصير.

وقد تضمّن الحفل كلمة راعي الحفل وكلمة رئيس جمعية رتّل الخيرية الحاج أحمد الجيوسي وعرض فيديو لخّص إنجازات الجمعية وفقرة إنشاد ديني لشباب مركز سعد بن معاذ، ودعاء قدّمه السيّد خالد الجيوسي.

وفي كلمته الترحيبية قال رئيس الجمعيّة إن شهر رمضان فيه تنهض النفوس، داعياً الله أن نكون من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يربط على قلوب أهالي غزّة وفلسطين ويشدد أقدامهم وأن يرحم شهداءهم ويشفي جراحهم ويشبعهم من جوع ويأمنهم من خوف.

وأضاف بأن هذه المسابقة جاءت إكراماً لله عزّ وجلّ وتعظيماً لكتابه الكريم. وما زالت النيّة أن تكون لوجه الله تعالى. ودعا حافظي القرآن بأن يكونوا قدوة بتسلّحهم بأخلاق القرآن الكريم ويتأدّبوا بآدابه.

بدوره ثمّن الخلايلة دور جمعية رتّل الخيرية التي تُعنى بكتاب الله، وأن أجمل ما نجتمع به هو اجتماعنا على كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوةً وحِفظاً، وإن دلّت هذه المُسابقة على شيء فهي تدلّ على الاهتمام بكتاب الله عزّ وجلّ.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ما زالت ترعى المراكز القرآنية والجمعيات التي تُعنى بكتاب الله عزّ وجلّ، ليكون كتاب الله حجّة لنا لا علينا. وأبدى تقديره للطلبة المُشاركين في هذه المُسابقة مؤكداً على أن الجميع فائزون بحفظ كتاب الله تعالى. فليُصبح كتاب الله سلوكاً عملياً ومنهجاً وأن ينعكس على سلوكهم ويقوموا بتطبيق تعاليمه. وقد جاء القرآن بالحكمة ليكون بيننا الحكماء؛ فالحكمة مركزٌ أعلى من العِلم.

وقال بأن هذه الأمّة ذات أيّامٍ مضت كانت سادة وقادة بكتاب الله عزّ وجلّ، ونحن في هذه الأيّام نعيش محنة أهلنا في غزّة؛ فنتوجّه لله بالدّعاء ونحن في العشر الأواخر من رمضان أن يخفف عن أهلنا في غزّة وينصرهم على عدوّهم نصراً عزيزاً. وثمّن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المُعظَّم بدفاعه عن القدس وعن أهلنا في غزّة ووقف العدوان عليهم.


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