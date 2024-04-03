رئيس الاحتلال يعتذر بعد مقتل عمال إغاثة في غزة

وطنا اليوم_اعتذر رئيس الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، الثلاثاء، رسمياً، بعد مقتل سبعة متعاونين مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية «وورلد سنترال كيتشن» في ضربة إسرائيلية بقطاع غزة.



وأورد بيان لرئاسة الاحتلال بأن «الرئيس هرتسوغ يعرب عن حزنه الكبير واعتذاره الصادق إثر الوفاة المأسوية لفريق «وورلد سنترال كيتشن» الليلة الفائتة في قطاع غزة، وقدم تعازيه إلى عائلاتهم وأقربائهم»، موضحاً أنه أجرى اتصالاً بمؤسس المنظمة الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.



وكانت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» الإغاثية الأمريكية، أعلنت الثلاثاء وقف عملياتها في غزة، بعد مقتل سبعة من أعضاء فريقها بضربة إسرائيلية أثناء تفريغ مساعدات وصلت من قبرص إلى القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.



وقوبلت الحادثة التي أقرت سلطات الاحتلال بالمسؤولية عنها، عن غير تعمد، بموجة تنديد واستنكار عالمية، والمطالبة بإجراء تحقيق شفاف في الحادثة ومعاقبة المتسببين فيها، إضافة إلى ضرورة حماية عمال الإغاثة العاملين في القطاع.