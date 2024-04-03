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الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس نهاية الأسبوع

3 أبريل 2024
الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس نهاية الأسبوع

وطنا اليوم_أشارت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، إلى ان الأجواء الأربعاء، ستكون دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أمّا ليلًا فهي مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية، وليلاً تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


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