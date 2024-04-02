الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومحاولات اقتحام مقر نتنياهو ومطالبات بإطاحة حكومته

وطنا اليوم_احتشد عشرات الآلاف أمام مقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومبنى كنيست الاحتلال، الثلاثاء، مطالبين بصفقة تبادل لإطلاق المحتجزين.



المتظاهرون حاولوا اقتحام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وسط مطالبات بإقالة حكومته.



كما نفذت تظاهرات قرب وزارة حرب الاحتلال في تل أبيب، نظمتها عائلات المحتجزين.



وفي وقت سابق، هدد أهالي المحتجزين، نتنياهو بحرق الكيان “الأراضي الفلسطينية المحتلة” إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.



فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن نتنياهو رفض طلب المفاوضين منحهم مساحة أكبر حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حماس، مع دخول المفاوضات مرحلة جديدة في القاهرة بعد أسابيع من النقاشات المراثونية.



في حين يطبق عدوان الاحتلال يومه التاسع والسبعين بعد المئة، مايرفع حصيلة الشهداء إلى 32,916 شخصا، فضلا عن إصابة 75,494 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.



فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل 600 من جنوده منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإصابة 3,186 من جنوده منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 497 منهم بالخطرة، و 848 إصابة متوسطة، و1,841 إصابة طفيفة، بحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة.