بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومحاولات اقتحام مقر نتنياهو ومطالبات بإطاحة حكومته

3 أبريل 2024
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومحاولات اقتحام مقر نتنياهو ومطالبات بإطاحة حكومته

وطنا اليوم_احتشد عشرات الآلاف أمام مقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومبنى كنيست الاحتلال، الثلاثاء، مطالبين بصفقة تبادل لإطلاق المحتجزين.

المتظاهرون حاولوا اقتحام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وسط مطالبات بإقالة حكومته.

كما نفذت تظاهرات قرب وزارة حرب الاحتلال في تل أبيب، نظمتها عائلات المحتجزين.

وفي وقت سابق، هدد أهالي المحتجزين، نتنياهو بحرق الكيان “الأراضي الفلسطينية المحتلة” إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن نتنياهو رفض طلب المفاوضين منحهم مساحة أكبر حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حماس، مع دخول المفاوضات مرحلة جديدة في القاهرة بعد أسابيع من النقاشات المراثونية.

في حين يطبق عدوان الاحتلال يومه التاسع والسبعين بعد المئة، مايرفع حصيلة الشهداء إلى 32,916 شخصا، فضلا عن إصابة 75,494 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل 600 من جنوده منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإصابة 3,186 من جنوده منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 497 منهم بالخطرة، و 848 إصابة متوسطة، و1,841 إصابة طفيفة، بحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024