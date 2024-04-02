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الحكومة : من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون

3 أبريل 2024
الحكومة : من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون

وطنا اليوم_قال وزير الاتصال الحكومي / الناطق الرسمي باسم الحكومة “مهند مبيضين” ، الثلاثاء، إن “من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون” وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح مبيضين أن “هناك أشخاصا دخلوا السجن في ظروف معينة وهناك جرائم غير خطيرة رأى المشرع أنها يجب أن تشمل في العفو العام” الذي يعد رقم 20 في تاريخ الأردن، بحسب المملكة.

ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وقال المبيضين “من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون لأن هناك 7355 غير الأشخاص الذين عليهم قضايا وما وصلوا إلى السجون وقد يصل إلى ضعف العدد المشمول من المسجونين”.


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