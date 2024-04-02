الاردنييون مستمرون في تضامنهم مع غزة

وطنا اليوم_نفذ الالاف من الاردنيين وقفة تضامنية مع الاهل في غزة في محيط سفارة الاحتلال في منطقة الرابية وسط تواجد امني كثيف لحفظ الامن والممتلكات.



وهتف المشاركون ضد حرب الابادة والتجويع التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الاهل في غزة تحت سمع وبصر العالم وصمته المريب.



وطالب المشاركون من الدول الغربية والعالم الضغط على الكيان الصهيوني لوقف حربه على قطاع غزة ، وتمكين قوافل المساعدات الغذائية والطبية من الوصول الى غزة ، في ظل حرب التجويع والممارسات العنصرية التي يمارسها جيش الاحتلال.



كما طالبوا بالغاء كل المعاهدات مع العدو الصهيوني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحرب في غزة والضفة الغربية.