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مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة أبو الغنم

منذ دقيقة واحدة
مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة أبو الغنم

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة أبو الغنم بوفاة الدكتور خالد محمد سالم أبو الغنم.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الاثنين بيت عزاء الفقيد في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

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