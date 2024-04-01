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صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

منذ ثانيتين
صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

دوت صافرات الانذار في الجولان السوري المحتل قبل قليل بعد هجوم صاورخي كبير استهدف الجليل الغربي مساء اليوم.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش يشتبه بتسلل “طائرات معادية” في جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

وتم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق، بني يهودا، جفعات يوآف، ناتور، نوفمبر، رمات مغشيميم، ميفو حماة، إيلي عاد، ميتسر، كفار حاروف، أفني إيتان، أفيك، حسفين، المنطقة الصناعية بني يهودا، غيشور، نيوت جولان.

وفي وقت سابق مساء اليوم الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل عدد من الدبوماسيين والمستشارين العسكريين الإيرانيين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما.


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