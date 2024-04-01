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قريبآ عبر منصة اثر /اذاعة الجامعة الاردنية امين عام حزب عزم سعادة زيد نفاع
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نحو استقرار وتطوير الجامعات: الأثر العميق لتغيير رؤساء الجامعات على مستقبل التعليم العالي”
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الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة
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ناديا ليونز جوردن سكاي وليونز عمان ايجلز يقيمان نشاطا خدماتيا لمحاربي السرطان – صور
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مجتمع مدني
قريبآ عبر منصة اثر /اذاعة الجامعة الاردنية امين عام حزب عزم سعادة زيد نفاع
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
23:15
عاجل:اجتماع أميركي إسرائيلي افتراضي الاثنين بشأن الهجوم على رفح
22:29
إيران: ردنا على الهجوم بدمشق سيكون قاسيا
21:50
نحو استقرار وتطوير الجامعات: الأثر العميق لتغيير رؤساء الجامعات على مستقبل التعليم العالي”
21:26
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة
20:48
الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة
20:40
رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يقبل فرض أجندات خارجية
20:31
الملك ورئيس الامارات يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية
20:22
ضبط 300 كيلو مواد غذائية فاسدة بالعاصمة عمان
20:17
ناديا ليونز جوردن سكاي وليونز عمان ايجلز يقيمان نشاطا خدماتيا لمحاربي السرطان – صور
20:06
حكومة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني في مجمع الشفاء
19:52
الملك والملكة وولي العهد يستقبلون السيسي وعقيلته في عمان
19:46
إعادة تشكيل مجلس أمناء الهئية الخيرية الهاشمية – أسماء
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن