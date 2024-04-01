الملك ورئيس الامارات يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الامارات محمد بن زايد العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الزعمين مساء اليوم الاثنين.