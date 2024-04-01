ضبط 300 كيلو مواد غذائية فاسدة بالعاصمة عمان

وطنا اليوم:نفذت محافظة العاصمة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بإسناد من الأمن العام، حملة شملت العديد من المناطق من بينها وسط البلد في العاصمة عمان.

وجرى خلال الحملة مخالفة العديد من المحلات وإنذار بإعادة تصويب أوضاعها.

كذلك جرى ضبط وإتلاف نحو 300 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وجرى إغلاق أحد المحلات التجارية بالشمع الأحمر