بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ناديا ليونز جوردن سكاي وليونز عمان ايجلز يقيمان نشاطا خدماتيا لمحاربي السرطان – صور

منذ 4 ثواني
ناديا ليونز جوردن سكاي وليونز عمان ايجلز يقيمان نشاطا خدماتيا لمحاربي السرطان – صور

وطنا اليوم:أقامت جمعية نادي ليونز جوردن سكاي برئاسة الليون د.اياد العمري ونادي ليونز عمان ايجلز برئاسة الليون حمزة الزقيبة وبحضور رئيسة الإقليم الليون باسمة خوري واعضاء من الناديين وزملاء من أندية أخرى، ومشاركة الكاتبة والاديبة ساره السهيل , نشاطا خدماتيا لمحاربي الكانسر في مركز الألعاب World of Wonders .. ، حيث استمتع الأطفال في الألعاب المختلفة للمركز وقامت الكاتبة ساره السهيل قراءة بعض قصصها على الأطفال المشاركين ثم قامت بتوزيع قصصها وبعض الهدايا على الأطفال وبعدها تناول الجميع الافطار .
وفي نهاية النشاط قدم الناديين هدايا للأطفال وهدية من الليون باسمة خوري كما تم تكريم الأمهات بهدايا خاصة بمناسبة عيد الام , وتم تكريم الكاتبة على مشاركتها بهذا النشاط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

حكومة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني في مجمع الشفاء

19:52

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون السيسي وعقيلته في عمان

19:46

إعادة تشكيل مجلس أمناء الهئية الخيرية الهاشمية – أسماء

19:39

‏عين حماس على عَمّان : لماذا الآن؟

19:35

نتنياهو: لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم

19:26

مقتل قائد بفيلق القدس بهجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

17:52

مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها التاسعة لعام

16:59

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار

16:57

تأجيل إعلان أسماء المرشحين للمنح والقروض الجامعية

16:53

عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورة

16:50

القسام تنصب كمينا مركبا لقوات الاحتلال بخان يونس

16:31

قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء

وفيات
عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة الله