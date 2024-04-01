ناديا ليونز جوردن سكاي وليونز عمان ايجلز يقيمان نشاطا خدماتيا لمحاربي السرطان – صور

وطنا اليوم:أقامت جمعية نادي ليونز جوردن سكاي برئاسة الليون د.اياد العمري ونادي ليونز عمان ايجلز برئاسة الليون حمزة الزقيبة وبحضور رئيسة الإقليم الليون باسمة خوري واعضاء من الناديين وزملاء من أندية أخرى، ومشاركة الكاتبة والاديبة ساره السهيل , نشاطا خدماتيا لمحاربي الكانسر في مركز الألعاب World of Wonders .. ، حيث استمتع الأطفال في الألعاب المختلفة للمركز وقامت الكاتبة ساره السهيل قراءة بعض قصصها على الأطفال المشاركين ثم قامت بتوزيع قصصها وبعض الهدايا على الأطفال وبعدها تناول الجميع الافطار .

وفي نهاية النشاط قدم الناديين هدايا للأطفال وهدية من الليون باسمة خوري كما تم تكريم الأمهات بهدايا خاصة بمناسبة عيد الام , وتم تكريم الكاتبة على مشاركتها بهذا النشاط