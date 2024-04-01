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الملك والملكة وولي العهد يستقبلون السيسي وعقيلته في عمان

منذ 3 ثواني
الملك والملكة وولي العهد يستقبلون السيسي وعقيلته في عمان

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والسيدة عقيلته انتصار السيسي لدى وصولهما إلى مطار ماركا في عمان.
وجرت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية.
كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، وعدد من المسؤولين.
ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة محمد مرزوق.


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