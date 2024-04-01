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أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار
منذ ثانيتين
وطنا اليوم : أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار والتي تضمنت عدداً من الأحداث المميزة والأنشطة المختلفة.
وتالياً الفيديو:
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16:53
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16:50
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16:31
قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء
16:27
الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام
16:22
تقرير : 915 حادثة سيبرانية خلال الربع الأخير من العام الماضي
16:14
رضا التجار الفلسطينيين في الأسواق في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة المبيعات
15:37
حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها
15:32
سفارة الإمارات تشرف على مبادرة توزيع قسائم شرائية المقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.. بالتعاون مع الأتحاد النسائي الأردني العام
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