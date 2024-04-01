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أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار

منذ ثانيتين
أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار
وطنا اليوم : أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار والتي تضمنت عدداً من الأحداث المميزة والأنشطة المختلفة.
وتالياً الفيديو:

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