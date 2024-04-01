أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار

15:32

سفارة الإمارات تشرف على مبادرة توزيع قسائم شرائية المقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.. بالتعاون مع الأتحاد النسائي الأردني العام