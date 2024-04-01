تأجيل إعلان أسماء المرشحين للمنح والقروض الجامعية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، الذي كان مقرراً الاثنين.

وقالت الوزارة، إنّ التأجيل لمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية.