وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، الذي كان مقرراً الاثنين.
وقالت الوزارة، إنّ التأجيل لمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية.
تأجيل إعلان أسماء المرشحين للمنح والقروض الجامعية
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، الذي كان مقرراً الاثنين.