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القسام تنصب كمينا مركبا لقوات الاحتلال بخان يونس

منذ 3 ثواني
القسام تنصب كمينا مركبا لقوات الاحتلال بخان يونس

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن المقاومين استهدفوا ناقلة جند تابعة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105، و7 جنود كانوا بنفس المكان بقذيفة أخرى.
وأضافت القسام في بيان مقتضب نشرته عبر قناتها على منصة “تيليغرام” أنه فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود تم الاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
وكشفت أن الكمين المركب تم نصبه في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنه يجب على الجيش الدخول إلى مدينة رفح، مشيرا إلى أن هناك 5 فصائل من حماس فيها وسيتم القضاء عليهم.
وأضاف أنه يجب مواصلة الضغط العسكري على حماس للتوصل إلى استعادة المحتجزين


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