قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّة أمنية من إدارة البحث الجنائي قامت بجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنّفين بالخطرين جداً والمسلّحين ( بحقه 33 طلبا أمنيًا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ) وتحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء،

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوّة الأمنيّة داهمت ذلك المطلوب ، إذ حاول فور مشاهدته القوة الفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزته حيث تمت ملاحقته وأُلقي القبض عليه بعد أنّ تعرّضت مركبته لحادث انقلاب وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من الحشيش المخدر وستتم إحالته لمصادر طلباته فور استكمال التحقيقات.