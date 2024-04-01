بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء

منذ ثانيتين
قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّة أمنية من إدارة البحث الجنائي قامت بجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنّفين بالخطرين جداً والمسلّحين ( بحقه 33 طلبا أمنيًا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ) وتحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء،
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوّة الأمنيّة داهمت ذلك المطلوب ، إذ حاول فور مشاهدته القوة الفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزته حيث تمت ملاحقته وأُلقي القبض عليه بعد أنّ تعرّضت مركبته لحادث انقلاب وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .
وأكّد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من الحشيش المخدر وستتم إحالته لمصادر طلباته فور استكمال التحقيقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:27

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

16:22

تقرير : 915 حادثة سيبرانية خلال الربع الأخير من العام الماضي

16:14

رضا التجار الفلسطينيين في الأسواق في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة المبيعات

15:37

حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها

15:32

سفارة الإمارات تشرف على مبادرة توزيع قسائم شرائية المقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.. بالتعاون مع الأتحاد النسائي الأردني العام

15:17

هل ينجح نتنياهو باغلاق قناة الجزيرة القطرية

15:01

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

14:40

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة

14:37

موظفو كابيتال بنك يشاركون في أنشطة تكية أم علي التطوعية الرمضانية‎

14:32

بالفيديو.. الملك يشيد بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها

14:28

اليهودي الفرنسي برنارد ليفي يثير جدلا بتبريره الإبادة الجماعية في غزة

14:20

مفتي المملكة: هذه الضوابط التي تحكم خروج المتظاهرين في المسيرات

وفيات
وفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة الله