سفارة الإمارات تشرف على مبادرة توزيع قسائم شرائية المقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.. بالتعاون مع الأتحاد النسائي الأردني العام

وطنا اليوم:نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الإتحاد النسائي الأردني مبادرة توزيع قسائم شرائية مقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية على الأسر العفيفة في الأردن .

وقد شارك المستشار حمد المطروشي القائم بالأعمال في السفارة، جانباً من عملية توزيع القسائم الشرائية على مستحقيها بحضور السيدة لانا كريشان رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام وعدد من المسؤولين وممثلي الاتحاد النسائي والجمعيات والنشطاء في المجال الإنساني.

وفي كلمة للقائم بالأعمال بالسفارة حمد المطروشي اكد فيها بأن مبادرة توزيع القسائم الشرائية، تأتي ضمن مشاريع العطاء الإنساني وتجسد العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين في اطار التعاون والتكافل الاخوي.

وأكد خلالها على رسالة الدولة الإنسانية الثابتة التي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة باستمرار العمل الإنساني كركن أساسي وجزء أصيل في علاقة الدولة وسياستها تجاه الأشقاء والأصدقاء.

وقدم شكره للاتحاد النسائي الأردني على التعاون الكبير والمساهمة بتنفيذ المبادرة وتوزيع القسائم على المستحقات من النساء في العاصمة عمّان والعديد من المناطق ومحافظات المملكة خاصة اللواتي لديهم مهن منزليه بهدف تمكين أسرهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، مؤكداً على التوجيهات العليا المستمرة لتنفيذ مبادرات ومشاريع خيرية وتنموية وتشغيلية للشباب الباحث عن فرص عمل وللأسر العفيفة.

وقال أحمد راشد صوفه الزعابي أمين عام

مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية:”يسرُّني أن أعرب عن بالغ سعادتي وامتناني لجميع من شاركوا في هذه المبادرة النبيلة التي تعكس قيم التضامن والتعاون الإنساني. تبرعنا هذا يعكس التزامنا المتجدد بمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، كما يعكس روح العطاء التي تميز مؤسستنا. نحن نتطلع دائمًا لتقديم الدعم والمساهمة في رفع مستوى الحياة للأفراد والمجتمعات في كل مكان. شكرًا للسفارة ولكل من شارك في هذه الجهود الرائعة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع.”

كما أوضح ان المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدعم المجتمعات خلال شهر رمضان المبارك، والتي تأتي تعبيرًا عن التضامن والتعاون الإنساني في هذا الشهر الفضيل بين الدولتين.

وتمثَّلت هذه المبادرةً في تقديم كوبونات غذائية تصرف في منافذ بيع عالمية في الاردن تستهدف دعم الأسر المحتاجة وتخفيف أعباء الصائمين خلال شهر الصيام. وقد أبدت السفارة والمؤسسة التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الإنسانية وتقديم الدعم للفئات ذات الحاجة.

من جانبها، وجهت لانا كريشان رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، في كلمتها الشكر للإمارات العربية المتحدة وسفارتها بالأردن على ما قدمته من دعم للاتحاد، مؤكدة أن هذا الدعم يؤكدة قوة العلاقات التي تجمع الأردن والإمارات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعبي البلدين الشقيقين.

ولفتت إلى الاتحاد النسائي الأردني العام سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة في هذا الشهر الفضيل بتوزيع هذه المساعدات مقدمة من الإمارات لكافة أفرع الاتحادات في محافظات المملكة في إطار مبادرة” نساء الخير” لتصل تلك المساعدات إلى الأسر العفيفة والتي تستحق الدعم والمساعدة في كافة فروعه الاثنى عشر في محافظات المملكة .

وأشارت كريشان إلى أن الاتحاد حريص على استمرار التواصل والتعاون مع سفارة دولة الإمارات الشقيقة بالأردن لمزيد من العمل الخيري والتنموي في الأردن بما يحقق أهداف قيادتي البلدين نحو نشر الخير والسلام.

واعربت عدد من النساء المستفيدات عن الشكر والتقدير لمؤسسات وهيئات دولة الإمارات لدورها الداعم لأشقائهم في الأردن في المجال الخيري والانساني.

الجدير بالذكر أنه جرى تسليم الاتحاد النسائي الاردني العام ٣٠٠ طرد غذائي ضمن مشروع الطرود الغذائية الذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف أنحاء الأردن.