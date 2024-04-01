هل ينجح نتنياهو باغلاق قناة الجزيرة القطرية

وطنا اليوم:يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.

وقال الحزب في بيان إن نتنياهو “سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

ومن المفترض أن يمنح القانون الجديد – في حال إقراره – رئيس الوزراء الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الهيئة: “تحدث نتنياهو مع رئيس الائتلاف بالكنيست عوفير كاتس، وطلب منه ضمان الموافقة على قانون الجزيرة في الكنيست هذا المساء في قراءتيه الثانية والثالثة”.

وفي حال أقر الكنيست (البرلمان) المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا.

وأوضحت الهيئة أن “القانون الذي يضغط نتنياهو لتمريره يمنح رئيس الوزراء سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل”.

ونقلت عن حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، أن “رئيس الوزراء سيعمل فورا على إغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراء المنصوص عليه في القانون”.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يحظى القانون بدعم كبير في الكنيست.

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن منعت بث قناة “الميادين” اللبنانية من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء الحرب على غزة.