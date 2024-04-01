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الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

منذ 3 ثواني
الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.
وبحث جلالتاهما علاقات الصداقة المتينة التي تجمع الأردن وإسبانيا، وآليات تعزيز التعاون في شتى المجالات.
وتناول الاتصال التطورات بالمنطقة ولا سيما ما تشهده غزة من أوضاع متدهورة، وجهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويعزز الأمن والسلم العالميين.


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