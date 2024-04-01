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اليهودي الفرنسي برنارد ليفي يثير جدلا بتبريره الإبادة الجماعية في غزة

منذ 3 ثواني
French philosopher, Bernard-Henri Levy received an honorary doctorate today from the Hebrew University of Jerusalem. Levy called the Hebrew University a symbol of a miracle, describing it as the place where the Hebrew language took shape and where it saw its resurrection. He also said that the university is the place where Israel and the Diaspora are reconciled through universal values. The Hebrew University awarded honorary doctorates to ten recipients today  among them international human rights lawyer Catharine MacKinnon, Israeli choreographer Ohad Naharin and American scientist Prof. Charles J. Arntzen. During the Convocation, tribute was also paid to the late US congressman Tom Lantos, who was conferred an honorary doctorate posthumously in February of this year. June 1, 2008. Photo by Rebecca Zeffert/ FLASH90 *** Local Caption *** áøðàø-àðøé ìåé ôåøèøè ãéå÷ï ôéìåñåó öøôúé äàåðéáøñéèä äòáøéú éøåùìéí

وطنا اليوم:أثار المفكر اليهودي الفرنسي برنارد هنري ليفي عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية، إثر ظهوره المتكرر مؤخرا داعما لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومبررا عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وزعم ليفي -في حوار مع صحيفة “نيس ماتان” المحلية الفرنسية- أن الرد الإسرائيلي على طوفان الأقصى كان “متناسبا”، معتبرا سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين “أمرا طبيعيا لا مفر منه في أي حرب”.
وقارن ليفي بين الرد الإسرائيلي ورد التحالف الدولي على هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، قائلا “لم يكن الرد الإسرائيلي غير متناسب، بل كان مماثلا لرد التحالف الدولي في الموصل، حيث كانت المدينة مدمرة تقريبا، وكان عدد الضحايا المدنيين كبيرا جدا”.
وقوبلت تصريحات ليفي بموجة واسعة من الانتقادات من النشطاء الذين اعتبروا أنه يبرر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، في حين رأى مختصون أن الرد الإسرائيلي كان كارثيا على فلسطين وعلى مستقبل دولة إسرائيل.
مزبلة التاريخ وكتب النائب توماس بورت عن حركة فرنسا الأبية -على حسابه بمنصة إكس- أن “الدفاع عن جرائم الحرب يقذف ليفي إلى مزبلة التاريخ إلى الأبد”.
في حين رأى العقيد المتقاعد في الجيش الفرنسي غيوم أنسل أن “الرد الإسرائيلي على قطاع غزة كارثة على فلسطين ومستقبل إسرائيل”.
وشدد الناشط رافاييل إيفان اللهجة تجاه صحيفة نيس ماتان، وكتب على منصة إكس أن “دعم جرائم الحرب من هذه الصحيفة السيئة السمعة أمر مخز. عاجلا أم آجلا، سيتذكر التاريخ أولئك الذين دعموا الإبادة الجماعية”.
يشار إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دأب ليفي على الظهور مدافعا عن جيش الاحتلال وانتهاكاته، خاصة عبر كتابه “عزلة إسرائيل” الذي أهداه لعائلات الأسرى الإسرائيليين، كما وصف ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالهجوم “الأكثر سادية” في التاريخ


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