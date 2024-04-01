مفتي المملكة: هذه الضوابط التي تحكم خروج المتظاهرين في المسيرات

وطنا اليوم:أشار مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، إن مواقف الأردن الرسمية والشعبية منسجمة تماماً في دعم الأهل في غزة منذ بداية العدوان.

ومنذ اليوم الأول تم التعميم “بدعاء القنوت ” في جميع الصلوات وإقامة صلاة الغائب بعد صلاة كل يوم جمعة، بحسب الدكتور الحسنات.

وأوضح الدكتور الحسنات في حديث اذاعي أن الأصوات التي سمعناها في الأيام الأخيرة حقيقة هي “ليست من تقاليدنا ولا من قيمنا الدينية ولا من قيمنا الأردنية الوطنية، نحن في الأردن نحترم قيادتنا ، ونحترم جيشنا ونحترم أمننا” مؤكدا انه لم يكن في يوم من الأيام صدام بين الشعب والأجهزة الأمنية وإنما كانت الأجهزة الأمنية حاضنه للشعب وبالتالي فان ما حصل في الأيام الأخيرة من اعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة إنما هو حرام شرعا “لا يجوز” فالإسلام والقوانين الأردنية كفلت للجميع الحق في التعبير، وهذا التعبير مصان”.

وتابع الحسنات، ينبغي لهذا الحق أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية فلا ينبغي أن يكون هنالك اعتداء على أحد سواء على أشخاص أو على أموال أو على ممتلكات، كما انه لا يجوز إغلاق الطرق لان إغلاقها فيه ضرر على الجميع، كما أنه لا يجوز أن يكون هنالك شعارات تثير الفتنه والعنصرية والجاهلية البغيضة، ولا يجوز أن يكون هنالك شتائم لا تليق بقيمنا ومجتمعنا.

وقال ان هذه الضوابط هي التي تحكم خروج المتظاهرين في المسيرات، فان انتفت هذه الضوابط بان كان هناك اعتداءات على أملاك أو هنالك محاذير شرعية من بعض الألفاظ النابية أو الشعارات التي تريد تفتيت الأمة والمجتمع الأردني وتشكك في مواقف الأردن المشرفة حقيقة لذا يجب أن نكون داعمين لمواقف قيادتنا في موقفها من أهل غزة فالدول لم تقدم ما قدمه الأردن .

وأكد ان الأردن أول من كسر الحصار على غزة وقام بإنزالات جوية رغما عن المحتل الأردن من وقف صامدا أمام تهجير أهل غزة وأهل الضفة الغربية الأصل إن نكون داعمين لهذا الموقف ولا نكون منكرين.

وأوضح إن المسيرات هي حق للجميع على أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية أما إذا رأيتم إن هذه المسيرات لم تنضبط بالضوابط الشرعية فان الخروج فهيا مفسده أكثر من كونها مصلحة لدعم أهلنا في غزة.

وقال الدكتور الحسنات إن الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة حرام شرعا وكل من يعتدي على أي ممتلكات عامه أو خاصة وجب عليه أن يضمن تلك الاعتداءات التي قام بها كما انه مستحق للعقوبات الدنيوية وهو آثم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة كذلك.