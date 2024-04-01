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بالفيديو.. الملك يشيد بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها

منذ ثانيتين
بالفيديو.. الملك يشيد بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها

وطنا اليوم – زار جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، البادية الوسطى، والتقى وجهاءها وممثلين عن أبنائها.

وأعرب جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في باحة قصر المشتى بمنطقة القسطل بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، عن اعتزازه بوجوده بين إخوانه من قبيلة بني صخر، القبيلة الأردنية العربية الأصيلة والكريمة، مشيداً بإخلاصهم في خدمة الوطن.

وأكد جلالة الملك أن الأردن تجاوز ظروفاً ومراحل صعبة بهمة شعبه، مشدداً على الاستمرار في التطوير والتحديث والتقدم.

 


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