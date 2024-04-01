الزعبي: متنفذين اشتروا من الحكومة أراض بأبخس الأثمان!

وطنا اليوم:قال النائب فواز الزعبي، الاثنين، إن هنالك مجموعة من الأشخاص اشتروا من الحكومة أراض بأبخس الأثمان في الجنوب، وأصبحوا الآن هم المتنفذون والمتحكمون بالطاقة الشمسية في الأردن.

وقال الزعبي في جلسة النواب، إن المستثمرين حاليا يشكون من أسعار الطاقة وكل ما يريدونه هو جزء من سماء الأردن لتمديد الطاقة إلى مصانعهم.

وأضاف، أن المواطن أيضا تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء، فإذا جاء الجابي إلى منزل لم يعجبه سجل بحقه سرقة كهرباء، وبالتالي يمنع من السفر ويحجز على أمواله