بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الزعبي: متنفذين اشتروا من الحكومة أراض بأبخس الأثمان!

منذ 3 ثواني
الزعبي: متنفذين اشتروا من الحكومة أراض بأبخس الأثمان!

وطنا اليوم:قال النائب فواز الزعبي، الاثنين، إن هنالك مجموعة من الأشخاص اشتروا من الحكومة أراض بأبخس الأثمان في الجنوب، وأصبحوا الآن هم المتنفذون والمتحكمون بالطاقة الشمسية في الأردن.
وقال الزعبي في جلسة النواب، إن المستثمرين حاليا يشكون من أسعار الطاقة وكل ما يريدونه هو جزء من سماء الأردن لتمديد الطاقة إلى مصانعهم.
وأضاف، أن المواطن أيضا تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء، فإذا جاء الجابي إلى منزل لم يعجبه سجل بحقه سرقة كهرباء، وبالتالي يمنع من السفر ويحجز على أمواله


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:01

المستشفى الميداني غزة/77 استقبل أكثر من 23 ألف حالة منذ بداية 2024

12:57

لجان خدمات المخيمات يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ويرفضون الفتنه شكلا ومضمونا

12:46

العرموطي: حراكنا الداعم لفلسطين وطني صادق ونرفض شيطنته

12:39

مزارعون بمصر يشتكون من تداعيات رفع أسعار السولار

12:26

الميثاق الوطني يعقد لقاء حوارياً سياسيا في لواء الهاشمية

12:24

هجوم صاروخي على منزل رئيس الوزراء الليبي بطرابلس

12:17

مجلس النواب يقرّ معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

11:52

نتالي الزواهرة نجم ساطع في برنامج ليالي رمضان

11:49

نقيب تجار الألبسة: الوضع سيء جدا وصعب

11:40

أبو علي يدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الوطني

11:33

إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين

11:23

الذهب يسجل مستويات تاريخية جديدة في الأسواق المحلية

وفيات
وفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة الله