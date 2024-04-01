المستشفى الميداني غزة/77 استقبل أكثر من 23 ألف حالة منذ بداية 2024

وطنا اليوم:قال قائد المستشفى الميداني غزة/77 محمد سالم الدبوبي، إن المستشفى الميداني في تل الهوى شمالي قطاع غزة “لا يزال يقدّم جميع الخدمات العلاجية والإنسانية” بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأضاف الاثنين، أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ منذ بداية العام الحالي قرابة 23,820 مراجعا تقريبا، موضحا أن الخدمات التي يقدمها المستشفى على مدار الساعة تشمل العديد من العيادات، منها عيادة الجراحة العامة، عيادة الباطنية، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، وجراحة الأمراض النسائية، وطب الأسنان، والمختبرات.

وأكد الدبوبي على أن المستشفى يستقبل الحالات الطبية الطارئة المزمنة، والإصابات الناتجة عن الحرب القائمة، وتقديم الخدمة اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية.

وعن المعدات الطبية، أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تزوّد المستشفى بالمعدات واللوازم الطبية والأدوية من خلال إنزالها بالمظلات وأحيانا عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وتعاملت الطواقم الطبية والتمريضية منذ مباشرتها الواجب في أرض المهمة، شملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى، وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة من نشامى المستشفى الميداني الأردني غزة/77 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من آثار الحرب الدموية على قطاع غزة، ودخولها اليوم الـ 78 بعد المئة.