بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المستشفى الميداني غزة/77 استقبل أكثر من 23 ألف حالة منذ بداية 2024

منذ 3 ثواني
المستشفى الميداني غزة/77 استقبل أكثر من 23 ألف حالة منذ بداية 2024

وطنا اليوم:قال قائد المستشفى الميداني غزة/77 محمد سالم الدبوبي، إن المستشفى الميداني في تل الهوى شمالي قطاع غزة “لا يزال يقدّم جميع الخدمات العلاجية والإنسانية” بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وأضاف الاثنين، أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ منذ بداية العام الحالي قرابة 23,820 مراجعا تقريبا، موضحا أن الخدمات التي يقدمها المستشفى على مدار الساعة تشمل العديد من العيادات، منها عيادة الجراحة العامة، عيادة الباطنية، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، وجراحة الأمراض النسائية، وطب الأسنان، والمختبرات.
وأكد الدبوبي على أن المستشفى يستقبل الحالات الطبية الطارئة المزمنة، والإصابات الناتجة عن الحرب القائمة، وتقديم الخدمة اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية.
وعن المعدات الطبية، أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تزوّد المستشفى بالمعدات واللوازم الطبية والأدوية من خلال إنزالها بالمظلات وأحيانا عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر.
وتعاملت الطواقم الطبية والتمريضية منذ مباشرتها الواجب في أرض المهمة، شملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى، وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.
وتأتي هذه الجهود المستمرة من نشامى المستشفى الميداني الأردني غزة/77 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من آثار الحرب الدموية على قطاع غزة، ودخولها اليوم الـ 78 بعد المئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:57

لجان خدمات المخيمات يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ويرفضون الفتنه شكلا ومضمونا

12:46

العرموطي: حراكنا الداعم لفلسطين وطني صادق ونرفض شيطنته

12:39

مزارعون بمصر يشتكون من تداعيات رفع أسعار السولار

12:26

الميثاق الوطني يعقد لقاء حوارياً سياسيا في لواء الهاشمية

12:24

هجوم صاروخي على منزل رئيس الوزراء الليبي بطرابلس

12:17

مجلس النواب يقرّ معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

11:52

نتالي الزواهرة نجم ساطع في برنامج ليالي رمضان

11:49

نقيب تجار الألبسة: الوضع سيء جدا وصعب

11:40

أبو علي يدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الوطني

11:33

إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين

11:23

الذهب يسجل مستويات تاريخية جديدة في الأسواق المحلية

11:16

غرف الصناعة والملكية الاردنية يبحثان تعزيز التعاون فيما يتعلق بشحن المنتجات الوطنية

وفيات
وفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة الله