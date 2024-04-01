لجان خدمات المخيمات يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ويرفضون الفتنه شكلا ومضمونا

وطنا اليوم:أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر رفضها القاطع لكافة أشكال التظاهرات التي تفضي الى العبث بمقدرات الوطن والمساس بأمنه واستقراره مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت ان تجعل من الأردن واحة أمن وسلام في منطقة ملتهبة بالتوترات

ونثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومواقفه الثابتة والمشرفة تجاه أشقائنا في غزة كما نثمن جهود الجهات الأمنية الأردنية التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحية لهم على صبرهم وثباتهم رغم ما يواجهون من تحديات

وترجو فعاليات المخيمات من كل من يعيش على ثرى اردننا الحبيب الوقوف صفا واحدا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا الأردن والتصدي لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن وعدم الانسياق نحو الفتن والنزاعات التي تحاول اثارة البلبلة والفتن، ليبقى الأردن واحة أمن وسلام ويبقى الأردنيون سدا منيعا ضد الفتن والمهاترات الالكترونية التي تحاول النيل من أمنه واستقراره

حمى الله الأردن العظيم أرضاً وشعباً وملكاً