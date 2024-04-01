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العرموطي: حراكنا الداعم لفلسطين وطني صادق ونرفض شيطنته

منذ 4 ثواني
العرموطي: حراكنا الداعم لفلسطين وطني صادق ونرفض شيطنته

وطنا اليوم:دعا رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، اليوم الإثنين، إلى وقف عمليات شيطنة الحراك الشبابي في الشارع الأردني الداعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوني الغاشم.
وقال خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب: “ندعم انتفاضتنا الفلسطينية الباسلة التي يقوم بها الأبطال”.
وأضاف: “أدعو لعدم شيطنة الحراك الذي يتم في الشارع، فهو حوار وطني صادق ومخلص”.


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