الميثاق الوطني يعقد لقاء حوارياً سياسيا في لواء الهاشمية

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني يوم أمس الأحد لقاءً حوارياً استقطابياً في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء بحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والمركزي والاستشاري واعضاء الحزب والحضور الكرام من اهل اللواء.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع مع الحضور وتحديدا فئة الشباب ومنهم طلبة الجامعات والحديث بشكل مستفيض عن أهمية انتساب شباب الجامعات للأحزاب ودورهم الحيوي في العملية الحزبية الذي يبدأ من مشاركتهم بإنتخابات الجامعات من خلال الحزب وأن العمل الحزبي في أروقة الجامعات بات اساسياً وعلى الطلبة الإسراع في الإنتساب للحزب للعمل بشكل منظم من خلال المظلة الساسية وهي الحزب.

وركز المتحدثون على دور الشباب الهام في العملية السياسية من خلال مشاركتهم في الاحزاب الوطنية لكي نرتقي بهمة الشباب بالعمل الحزبي داخل الجامعات.

هذا و تحدث اعضاء المكتب السياسي عن الوضع الداخلي وانه لابد من رصّ الصفوف لتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتنة، ومن هنا لا بد من أن تكون جبهتنا الداخلية قوية متماسكة وكلنا خلف القيادة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين وخلف قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن الحصين.

كما تطرق المتحدثون إلى ما يتوقع ان تفضي إليه العملية الحزبية من نتائج إيجابية ملموسة على حياة المواطن الاردني الذي يساهم بنهضة الوطن من خلال مشاركته الفاعلة في العملية السياسية والانتساب لاحزاب تساهم برفعة الوطن وتحسين معيشة المواطنين من خلال البرامج التي تطلقها.