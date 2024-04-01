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غرف الصناعة والملكية الاردنية يبحثان تعزيز التعاون فيما يتعلق بشحن المنتجات الوطنية

منذ 4 ثواني
غرف الصناعة والملكية الاردنية يبحثان تعزيز التعاون فيما يتعلق بشحن المنتجات الوطنية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص غرف الصناعة على استخدام ‏الملكية الأردنية كناقل رسمي في جميع المشاركات الخارجية لأعضائها، مشيرا الى استعداد الغرفة للتعاون مع الملكية ‏الأردنية في مختلف المجالات التي من الممكن ان تعود بالفائدة على الطرفين.‏

واضاف الجغبير خلال لقاء الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، الأحد، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ان غرف الصناعة تتطلع الى ان تكون الملكية الأردنية سفيرة للمنتجات الصناعية الاردنية، من خلال تواجدها على متن طائراتها، وكذلك ان تساهم في نقل المنتجات الأردنية من خلال الشحن عبر اسطولها الجوي الى مختلف دول العالم.

من جهته اشار المجالي الى ان الشركة حريصة على اعطاء المنتجات الأردنية الأولوية في كافة مشترياتها وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها على خطوطها، موضحا أن معظم الخدمات التي تقدمها الملكية هي من منشأ أردني.

وفيما يتعلق بعملية شحن المنتجات الأردنية، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تعمل على تحديث اسطولها من الطائرتها، لتمكينها من تقديم اسعار منافسة لشحن المنتجات والبضائع.

يذكر ان غرفة صناعة عمان قد وقعت اتفاقية خصومات مع شركة الملكية الأردنية، تتضمن منح خصومات ‏وامتيازات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والموظفين وضيوف الغرفة بالإضافة الى الهيئة العامة للغرفة.


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