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وفاة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المية

منذ ساعة واحدة
وفاة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المية

وطنا اليوم:تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة شحن (تريلا) على طريق المية، نتج عن الحادث وفاة السائق، مع محاولات إسعافه في بداية الأمر إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.
وتعاملت كذلك في الساعة التاسعة وأربعون دقيقة مساء يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة شحن (تريلا) في محافظة العقبة، نتج عن الحادث إصابة بليغة لسائق المركبة، وتم إسعاف الحالة إلى مسشفى هاشم العسكري.
وخلال الفترة الصباحية تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة، على طريق بغداد الدولي، نجم عن الحادث إصابتين وحالتهم العامة متوسطة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الرويشد الحكومي.
وتم تعليل أسباب الحوادث الماضية، التعامل مع المنعطفات بشكل خطأ.


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