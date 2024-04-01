جمال ريان: الأردن مستهدف من عدو توسعي

وطنا اليوم:قال الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان، إن الأردن يعد مستهدفًا من عدو توسعي، مطالبًا بالحفاظ على البلاد.

وقال الإعلامي ريان، على منصة (X)، “الملك عبدالله الثاني هو من افشل صفقة القرن برفضه التهجير وتوطين الفلسطينيين ، ومازال يرفض ويصر على ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، كذلك الفلسطينيون يريدون تحرير ارضهم وإقامة دولتهم ، ولن يقبلوا بالأردن وطنا بديلا ، الأردن مستهدف يا اخوان من عدو توسعي ، حافظوا على الأردن”.