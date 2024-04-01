سقوط طائرة مُسيرة في قاعدة لجيش الاحتلال .. تفاصيل

وطنا اليوم_سقطت طائرة مُسيرة في قاعدة عسكرية صهيونية في جنوب فلسطين المحتلة مساء الأحد، وسمع دوي انفجار كبير في المنطقة سمع من مدينة العقبة الاردنية، فيما قالت مصادر صحفية صهيونية ان الطائرة سقطت وانفجرت في قاعدة عسكرية .



وانطلقت صفارات الإنذار خوفا من تسلل طائرات إلى مدينة إيلات المحتلة وكيبوتس إيلوت والمنطقة الصناعية. وقالت مصادر اعلامية أن مُسيرة سقطت في المدينة . وأفاد سكان في المدينة لقناة 12 الإسرائيلية أنهم سمعوا دوي انفجارات في أنحاء المدينة. وأفادت نجمة داود الحمراء أنه لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه عقب تحذير من تسلل طائرة معادية إلى مدينة إيلات، حددت قوات الجيش الإسرائيلي هدفاً جوياً عبر من الشرق وسقط الهدف في منطقة خليج إيلات، ولم تقع إصابات كما لحقت أضرار طفيفة بالمبنى.



وأفاد شهود عيان في مدينة العقبة جنوب الاردن أنهم سمعوا صوت الانفجار .



فيما قالت وسائل إعلام عبرية؛ إن طائرة مسيرة، انفجرت في قاعدة لجيش الاحتلال، في مدينة إيلات، جنوب فلسطين المحتلة. وتظهر لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام عبرية، دخانا يتصاعد من أحد المواقع في المدينة الساحلية، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار انطلقت لحظة اختراق جسم مشبوه سماء المدينة.



واستدعيت مقاتلات للاحتلال، إلى سماء إيلات، وسمع تحليقها، فيما دوى صوت انفجار كبير بعد سقوط المسيرة.