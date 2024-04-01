الأردنيون يجمعون 1.2 مليون دولار لحملة “غزة معا ننصرها: إغاثة وايواء”.. وباب التبرع مفتوح

وطنا اليوم – بلغت حصيلة التبرعات التي جمعت لحملة “غزة معا ننصرها: إغاثة وايواء” التي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين مع نهاية البث الاذاعي المفتوح عبر اثير اذاعة حسنى، “1200000” مليون ومئتي ألف دولار لصالح الحملة، لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني، وباب التبرع مفتوح.

وأشاد رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، بالجهود التي بذلها ابناء الوطن ومشاعرهم النبيلة تجاه اشقائهم في فلسطين، مؤكدا أن عطاء المواطنين والاطفال ورجال الاعمال والمهندسين والمقاولين والصناعيين والفعاليات الشعبية والرسمية وكافة شرائح المجتمع الاردني، سيساهم في دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة، وسيكون سبيلا لدعمهم وإسنادهم جراء العدوان الغاصب على أرضهم ومحاولات تهجيرهم القسري واخراجهم من منازلهم.

وقال إن الحملة تأتي استمرارا للحملة السابقة، وأن الهدف الأساس فيها جمع تبرعات لصالح الحملة لما لها من بعد تعبوي ووطني وتثقيفي، إضافة إلى كونها تساهم في دعم الاهل في الأرض المحتلة وهي جزء من المشاركة في المعركة الثقافية والإعلامية.

وبين ان الكارثة التي تحصل في قطاع غزة لم يشهد لها بتاريخ المنطقة مثيل، فهي محاولة محو شعب كامل، وتدمير للهوية والذاكرة والتاريخ، والشعب الأردني يشعر ان التدمير يمسه، بالتالي فالمعركة واحدة والقضية واحدة، فقوة المقاومة هي قوة للأردن، وبالتالي ورغم الازمة الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة إلا ان الأردنيين فزوا عن كل تلك الظروف وقدموا كل ما يستطيعون لدعم الاهل في قطاع غزة.

وقدم المهندس سمارة التحية الى فلسطين الشقيقة وقطاع وغزة وابطالها ونسائها، وللشعب الأردني الذي ملأ الساحات على صعيد المسيرات التي سادت كافة محافظات المملكة، وكل ما ساهم في التبرع للحملة، إضافة إلى الزملاء في فروع النقابة في المحافظات ولكادر النقابة والأمانة العامة في عمان، كما قدم الشكر لنقيب المقاولين وكادر نقابة مقاولي الانشاءات، واللجنة العليا للإعمار في فلسطين، ولإذاعة حسنى ولكافة الجهات التي تعاونت مع الحملة من البنوك والمؤسسات وشركات الصرافة ولكل من كان له علاقة بهذا الإنجاز العظيم.

واستعرض رئيس الهيئة العربية لإعمار فلسطين، المهندس زهير العمري، عددا من المشاريع التي ستعمل الهيئة على تنفيذها في المرحلة المقبلة ضمن حملة غزة معا ننصرها.

وقال رئيس حملة غزة معا ننصرها المهندس ناصر الهنيدي، إن الحملة مستمرة من خلال من خلال الايداع البنكي لحساب الحملة – البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 – فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي: https://bit.ly/3I1XtS5 (للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة “غزة معا ننصرها” لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

من جانبه، قدم أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، شكره لكافة المساهمين في حملة غزة معا ننصرها، مشيدا بالجهود التي بذلتها كوادر نقابة المهندسين في إنجاح الحملة وتبرعها السخي لصالح الحملة.

