إعلام عبري: دوي انفجارات في إيلات

أفادت وسائل الإعلام عبرية، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي “فلسطين المحتلة”.



وأضافت وسائل الاعلام العبرية، أن مقاتلات حربية وصلت إلى منطقة إيلات عقب الانفجارات.



ودوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات والمناطق المجاورة في وقت سابق للاشتباه بتسلل مسيرة.



ولاحقا أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، قثف هدف حيوي في الاراضي المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر الاثنين.