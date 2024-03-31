انطلاق البث المفتوح لحملة “غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء”.. و 191 ألف دينار مجموع التبرعات حتى العاشرة صباحاً

وطنا اليوم – انطلقت صباح اليوم الأحد 31/3/2024، حملة “غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء”، والتي اطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنية، بهدف جمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني الممنهج والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق شعب بالكامل، وذلك عبر يوم مفتوح على أثير اذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا للاعمار في فلسطين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن ما تقوم به المقاومة في قطاع غزة اعاد لنا الروح ووضعنا على اول الطريق من اجل التحرير، مبينا أن الموقف الشعبي والرسمي الاردني ينسجم مع طبيعة البلد الذي كان باستمرار منحازا لقضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد على اننا وبتلاحمنا ووقوفنا خلف الاشقاء في قطاع غزة، سنبقى منحازين للوطن والأمة ولن نتخلى عنها، بل وسندعم ونقف خلف صمود اهلنا بكل ما اوتينا من قوة.

وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها ابناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة وحتى الساعة العاشرة صباحا 191.612 الف دينار لصالح حملة غزة معا ننصرها.

وأعلن المهندس سمارة أن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الايداع البنكي لحساب الحملة – البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 – فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي: https://bit.ly/3I1XtS5 (للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة “غزة معا ننصرها” لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين او نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية في كافة المحافظات لصالح حملة “غزة معا ننصرها”.

