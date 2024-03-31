قرار بوقف تداول اسهم شركتي الوطنية لصناعة الكوابل و أمواج العقارية

وطنا اليوم:قررت بورصة عمان وقف التداول بأسهم الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك ‏الكهربائية وشركة أمواج العقارية اعتبارًا من صباح اليوم الاحد الموافق 31/3/2024‏‎.‎

ووفق المعلومات ‎فان وقف التداول بأسهم الشركتين جاء بسبب ‏عدم قيامها بتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، حيث لا تزال نسبة ‏حقوق المساهمين إلى رأس مال المدفوع تقل عن نسبة 50%، وفقًا للبيانات المالية المدققة ‏لعام 2023‏‎.‎

وبالتالي تقرر ايضًا عدم إدراج أسهم الشركتين في بورصة عمان، والسماح بتداول اسهمهما ‏في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك اعتبارًا من يوم غدا الاثنين الاول من نيسان ‏‏(ابريل) ، على ان يكون سهم الشركة معومًا‎.‎