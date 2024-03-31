وطنا اليوم:قررت بورصة عمان وقف التداول بأسهم الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية وشركة أمواج العقارية اعتبارًا من صباح اليوم الاحد الموافق 31/3/2024.
ووفق المعلومات فان وقف التداول بأسهم الشركتين جاء بسبب عدم قيامها بتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، حيث لا تزال نسبة حقوق المساهمين إلى رأس مال المدفوع تقل عن نسبة 50%، وفقًا للبيانات المالية المدققة لعام 2023.
وبالتالي تقرر ايضًا عدم إدراج أسهم الشركتين في بورصة عمان، والسماح بتداول اسهمهما في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك اعتبارًا من يوم غدا الاثنين الاول من نيسان (ابريل) ، على ان يكون سهم الشركة معومًا.
قرار بوقف تداول اسهم شركتي الوطنية لصناعة الكوابل و أمواج العقارية
وطنا اليوم:قررت بورصة عمان وقف التداول بأسهم الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية وشركة أمواج العقارية اعتبارًا من صباح اليوم الاحد الموافق 31/3/2024.