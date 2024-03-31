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قرار بوقف تداول اسهم شركتي الوطنية لصناعة الكوابل و أمواج العقارية

منذ ساعة واحدة
قرار بوقف تداول اسهم شركتي الوطنية لصناعة الكوابل و أمواج العقارية

وطنا اليوم:قررت بورصة عمان وقف التداول بأسهم الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك ‏الكهربائية وشركة أمواج العقارية اعتبارًا من صباح اليوم الاحد الموافق 31/3/2024‏‎.‎
ووفق المعلومات ‎فان وقف التداول بأسهم الشركتين جاء بسبب ‏عدم قيامها بتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، حيث لا تزال نسبة ‏حقوق المساهمين إلى رأس مال المدفوع تقل عن نسبة 50%، وفقًا للبيانات المالية المدققة ‏لعام 2023‏‎.‎
وبالتالي تقرر ايضًا عدم إدراج أسهم الشركتين في بورصة عمان، والسماح بتداول اسهمهما ‏في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك اعتبارًا من يوم غدا الاثنين الاول من نيسان ‏‏(ابريل) ، على ان يكون سهم الشركة معومًا‎.‎


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