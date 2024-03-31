المملكة تستقبل باخرة أسترالية محملة بـ 55 ألف رأس من الأغنام

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي استقرار أسعار اللحوم منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستمرار استقرار الأسعار مع وصول أكبر باخرة اغنام إلى ميناء العقبة غدا الاثنين.

وبين أن الباخرة تحمل على متنها 55 ألف رأس من الأغنام المستوردة قادمة من أستراليا مما سيساهم في توفير اللحوم الحمراء خلال موسم الأعياد بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي.

وأشار المجالي إلى توفر لحوم الضأن والماعز لشهر رمضان والأعياد بكمية 6100 طن من اللحوم الطازجة والمجمدة تغطي حاجة السوق لأكثر من 40 يوما، بالإضافة إلى 6200 طن من لحم العجل والذي يغطي حاجة السوق المحلي لأكثر من شهرين وتؤكد الوزارة على تسهيل تدفق اللحوم والبضائع التي تمر عبر ميناء العقبة وخاصة الحيوانات الحية وذلك لتوفير المنتجات الزراعية بالجودة والكميات والسعر المناسب