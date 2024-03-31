ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 8 مجازر في 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32782 ألفا فيما وصل عدد الإصابات إلى قرابة 75298 ألفا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في القطاع الأحد.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و108 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.