بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية على شمال غزة

منذ 3 ثواني
القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية على شمال غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 31 آذار 2024، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 6 دول شقيقة وصديقة.
وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 65 إنزالاً جوياً أردنياً، و119 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

توقيف نشطاء على خلفية اعتصامات الكالوتي

14:00

الحنيفات: الأردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

13:56

الميثاق الوطني يعقد حوارية سياسية في قصبة اربد

13:53

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية الاثنين

12:59

حزب عزم .. على قدر أهل العزم وطموحات لا حدود لها

12:55

فيلادلفيا تمثل الأردن وتتواجد بقوة في نهائيات هاكاثون جامعة نيويورك العالمي في أبو ظبي

12:50

محافظة: الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين

12:46

تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

12:39

1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

12:17

الفلك الدولي يكشف عن موعد عيد الفطر المبارك

11:37

32 مليون دولار لمشروعين يعززان قطاعي الطاقة والزراعة في الأردن

11:05

هل نحتاج لسردية إعلامية سياسية متواصلة في هذه المرحلة ؟

وفيات
وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمد