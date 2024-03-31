توقيف نشطاء على خلفية اعتصامات الكالوتي

وطنا اليوم:أوقفت الأجهزة الأمنية مساء أمس السبت الناشط الإسلامي النقابي ميسرة ملص وأمين سر الملتقى الوطني لدعم المقاومة زياد ابحيص، بحسب المحامية هالة عاهد.

وقالت عاهد إن الأجهزة الأمنية أوقفت إلى جانب ملص وابحيص أشخاص آخرين في محيط مسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، التي شهدت اعتصامات حاشدة ليلياً منذ الأسبوع الماضي.

عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة نعيم جعابو أفاد بأن رئيس القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط كان من بين الموقوفين، فضلا عن أمين سر القطاع الشبابي حمزة الشغنوبي ومحمد أبو حجر وعبد الرحمن أبو شرخ.

وكان نشطاء وكتّاب أعمدة شكوا من خروج مسيرات داعمة لغزة عن إطارها السلمي إلى ممارسات خارجة عن القانون، كما وقعت أحداث شغب في مخيم البقعة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.

وينظم الشارع الأردني منذ اشتعال العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023 وقفات تضامنية مع الأشقاء هناك في مختلف محافظات المملكة. ولعبت تلك المسيرات الجماهيرية دورا بارزا في إسناد الموقف الرسمي الأردني الرافض للعدوان والداعي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط.