الميثاق الوطني يعقد حوارية سياسية في قصبة اربد

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني يوم امس السبت حوارية سياسية في قصبة اربد بحضور الامين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلسين المركزي والاستشاري ورؤساء الهيئات الادارية الثلاث في محافظة اربد واعضاء الحزب بدعوة من عضو الميثاق الوطني القيادي الشاب حافظ الحتاملة.

ودار حوار موسع حول مجمل الاحداث السياسية الوطنية واخر التطورات التنظيمية في حزب الميثاق الوطني ووتطورات ملف الانتخاب واستعدادت الميثاق الوطني للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتم التاكيد على حضور المرأة ودورها وقوة الشباب في حزب الميثاق الوطني ودورهم الاسياسي والهام ، واستعداد شباب الميثاق للمشاركة في انتخابات الجامعات القادمة ضمن خطة عمل مدروسة يتم العمل عليها في كافة الجامعات.