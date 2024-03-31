بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الميثاق الوطني يعقد حوارية سياسية في قصبة اربد

منذ 3 ثواني
الميثاق الوطني يعقد حوارية سياسية في قصبة اربد

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني يوم امس السبت حوارية سياسية في قصبة اربد بحضور الامين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلسين المركزي والاستشاري ورؤساء الهيئات الادارية الثلاث في محافظة اربد واعضاء الحزب بدعوة من عضو الميثاق الوطني القيادي الشاب حافظ الحتاملة.
ودار حوار موسع حول مجمل الاحداث السياسية الوطنية واخر التطورات التنظيمية في حزب الميثاق الوطني ووتطورات ملف الانتخاب واستعدادت الميثاق الوطني للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتم التاكيد على حضور المرأة ودورها وقوة الشباب في حزب الميثاق الوطني ودورهم الاسياسي والهام ، واستعداد شباب الميثاق للمشاركة في انتخابات الجامعات القادمة ضمن خطة عمل مدروسة يتم العمل عليها في كافة الجامعات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:53

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية الاثنين

12:59

حزب عزم .. على قدر أهل العزم وطموحات لا حدود لها

12:55

فيلادلفيا تمثل الأردن وتتواجد بقوة في نهائيات هاكاثون جامعة نيويورك العالمي في أبو ظبي

12:50

محافظة: الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين

12:46

تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

12:39

1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

12:17

الفلك الدولي يكشف عن موعد عيد الفطر المبارك

11:37

32 مليون دولار لمشروعين يعززان قطاعي الطاقة والزراعة في الأردن

11:05

هل نحتاج لسردية إعلامية سياسية متواصلة في هذه المرحلة ؟

10:59

فصائل فلسطينية تتهم السلطة بـ التخاذل ومعاونة الاحتلال

10:44

تعميم مهم من البنك المركزي الأردني

10:36

اتحاد العمال: إضعاف الجبهة الداخلية لا يخدم الأشقاء في غزة ويهدد السلم المجتمعي

وفيات
وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمد