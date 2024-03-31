محافظة: الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين

وطنا اليوم:أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية المتابعة من قبل مدراء التربية للتأكد من المواظبة على الدوام لجميع الطلبة خاصة طلبة التوجيهي بهدف الحد من ظاهرة الغياب التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وقال محافظة خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسعة الذي عقد في نادي المعلمين- عمان، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الوزارة تعمل على تقليص نسبة الغياب غير المبرر، مشيرًا إلى أهمية دور مدراء التربية والمدراء المختصين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ومساعديهم في ضبط العملية التعليمية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره كذلك مديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، عددًا من القضايا التربوية أبرزها، تعليمات الدوام المدرسي والتعليم المهني.

وأشار الوزير، الى أن الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين، موضحا الخطة التي وضعتها الوزارة لمراحل تطوير التعليم المهني، التي تسعى إلى الحد من البطالة والنهوض بالكفايات المهنية المدربة والمؤهلة بما يتواءم واحتياجات سوق العمل والتطور العالمي المتسارع في هذا المجال.

وبين ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.

ودعا خلال الاجتماع إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.

وتحدث المحافظة عن مبادرة (لمدرستي أنتمي)، التي كانت أطلقتها الوزارة بمدارسا بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيًا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعلمية في مدارسها كافة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس بهدف تحسينها والارتقاء بها